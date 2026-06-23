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Трамп вважає, що питання ядерної програми Ірану є важливішим за економічну кризу у світі

06:11 23.06.2026 Вт
2 хв
Що сказав Трамп про можливе відновлення бойових дій з Іраном?
aimg Едуард Ткач
Трамп вважає, що питання ядерної програми Ірану є важливішим за економічну кризу у світі Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп натякнув, що в разі потреби готовий відновити бойові дії проти Ірану, аби не дозволити Тегерану створити ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи готовий він завдати нових ударів по Ірану, незважаючи на загрозу спровокувати світову економічну кризу. Його відповідь була такою:

"Ядерна зброя важливіша за економічну кризу. Економічна криза - це справді погано, але ядерна зброя призведе до катастрофи значно швидше. Те, що ми робимо, приведе до результату, протилежного кризі", - сказав лідер США.

Він додав, що якщо Іран не виконуватиме угоду і поводитиметься неналежним чином, тоді "я зроблю те, що повинен".

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Також Трамп зазначив, що американська блокада іранських портів виявилася ефективнішою, ніж бомбардування Ірану. За його словами, у разі необхідності Вашингтон оперативно повернеться до такої практики.

"Якщо хочете знати, я вважаю, що блокада була ефективнішою, ніж бомбардування, і ми готові знову це організувати, я б сказав, за 15 хвилин", - підкреслив американський лідер.

Після цього Трамп звернувся до глави Пентагону Піта Хегсета і запитав, чи справді блокаду можна буде оперативно відновити, на що пролунала така відповідь:

"Вони (війська США - Ред.) готові діяти прямо зараз, якщо надійде наказ", - сказав Хегсет.

Що ще сказав Трамп

Нагадаємо, цієї ночі Трамп заявив, що Ормузька протока вже повністю відкрита, і в неділю, 21 червня, через неї було вивезено більше нафти, ніж будь-коли раніше.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 і 22 червня США та Іран провели у Швейцарії перший раунд переговорів після того, як перед цим було укладено меморандум про взаєморозуміння.

На зустрічі сторони досягли низки домовленостей щодо розробки остаточної угоди про припинення війни. На це сторони мають 60 днів.

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