"Це капітуляція": Трамп зробив нову заяву щодо угоди між США та Іраном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для Axios .

Під час бесіди Трамп визнав, що уклав угоду, аби запобігти переростанню війни у глобальну економічну кризу.

При цьому він заперечував, що війна з Іраном виявила межі його здатності здійснювати владу. На запитання, чого лідер США навчився під час війни та щодо меж своєї влади, Трамп відповів наступне:

"Немає жодних меж. Я ще не засвоїв цей урок. Я знаю, що вони є, але жодних обмежень немає", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що США повністю розгромили Іран у військовому сенсі, і навіть меморандум про взаєморозуміння "ймовірно, є беззастережною капітуляцією". Крім того, війна фактично продемонструвала військову міць Америки.

"Хто ще міг би організувати таку блокаду? Я організував морську блокаду, через яку не зміг пройти жоден корабель. Дехто намагався. Але вона (блокада - ред.) тривала недовго", - сказав американський лідер.

Крім того, він визнав, що альтернативи укладенню угоди могли бути катастрофічними. Трампа також обурила думка про те, що критики запитують його, чому він не діє жорсткіше щодо Ірану.

"Єдиний спосіб посилити заходи - це залишитися там ще на два-три тижні й продовжувати їх бомбити до напівсмерті. Правильно? Але що це нам дасть? Ормузька протока не буде відкрита. У нас не буде нафти місяцями. Поки ви скидаєте бомби, ця система закривається. Це те, що може спричинити світову депресію-, - пояснив Трамп.

За словами джерела Axios, Трамп у приватному порядку висловлював занепокоєння тим, що світові запаси нафти починають вичерпуватися, і що в разі закриття протоки може статися глобальна нафтова криза.