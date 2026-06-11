Трамп раптово скасував "сильні удари" по Ірану і назвав причину

"Виходячи з того факту, що переговори з Ісламською Республікою Іран були винесені на найвищий рівень іранського керівництва та схвалені, я, як президент США, скасував заплановані на сьогодні ввечері удари та бомбардування проти Ірану", - наголосив він.

Трамп також зазначив, що обговорення та остаточні пункти угоди були узгоджені всіма залученими сторонами як у концептуальному плані, так і в деталях.

Йдеться про США, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші країни.

"Морська блокада залишиться в повній силі до завершення цієї угоди. Час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом", - повідомив американський лідер.

Раніше Трамп анонсував сьогодні ввечері "дуже сильний удар" по Ірану. Він також сказав, що США в майбутньому захоплять острів Харк та іранські об'єкти нафтової інфраструктури.