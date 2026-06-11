Трамп раптово скасував "сильні удари" по Ірану і назвав причину

США не будуть завдавати по Ірану ударів ввечері у четвер, 11 червня, через прогрес у переговорному процесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Виходячи з того факту, що переговори з Ісламською Республікою Іран були винесені на найвищий рівень іранського керівництва та схвалені, я, як президент США, скасував заплановані на сьогодні ввечері удари та бомбардування проти Ірану", - наголосив він.
Трамп також зазначив, що обговорення та остаточні пункти угоди були узгоджені всіма залученими сторонами як у концептуальному плані, так і в деталях.
Йдеться про США, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші країни.
"Морська блокада залишиться в повній силі до завершення цієї угоди. Час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом", - повідомив американський лідер.
Раніше Трамп анонсував сьогодні ввечері "дуже сильний удар" по Ірану. Він також сказав, що США в майбутньому захоплять острів Харк та іранські об'єкти нафтової інфраструктури.
Зазначимо, у ніч на 10 червня США завдали ударів по іранських системах ППО, командних пунктах та низці інших військових об’єктів. У відповідь у Тегерані заявили про атаки на американські цілі на Близькому Сході.
Незабаром після цього глава Пентагону Піт Гегсет зазначив, що нові удари можуть відбутися вже найближчої ночі або протягом доби. В ніч на 11 червня американські сили знову здійснили бомбардування території Ірану.