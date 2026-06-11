Трамп внезапно отменил "сильные удары" по Ирану и назвал причину

"Исходя из того факта, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на сегодня вечером удары и бомбардировки против Ирана", - подчеркнул он.

Трамп также отметил, что обсуждение и окончательные пункты соглашения были согласованы всеми вовлеченными сторонами как в концептуальном плане, так и в деталях.

Речь идет о США, Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Турции, Пакистане, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Египте и других странах.

"Морская блокада останется в полной силе до завершения этого соглашения. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", - сообщил американский лидер.

Ранее Трамп анонсировал сегодня вечером "очень сильный удар" по Ирану. Он также сказал, что США в будущем захватят остров Харк и иранские объекты нефтяной инфраструктуры.