RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп внезапно отменил "сильные удары" по Ирану и назвал причину

21:06 11.06.2026 Чт
2 мин
Остается ли в силе морская блокада?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США не будут наносить по Ирану удары вечером в четверг, 11 июня, из-за прогресса в переговорном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Исходя из того факта, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и одобрены, я, как президент США, отменил запланированные на сегодня вечером удары и бомбардировки против Ирана", - подчеркнул он.

Читайте также: Иран перекрыл Ормузский пролив и пригрозил "адом" на Ближнем Востоке

Трамп также отметил, что обсуждение и окончательные пункты соглашения были согласованы всеми вовлеченными сторонами как в концептуальном плане, так и в деталях.

Речь идет о США, Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Турции, Пакистане, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Египте и других странах.

"Морская блокада останется в полной силе до завершения этого соглашения. Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", - сообщил американский лидер.

Ранее Трамп анонсировал сегодня вечером "очень сильный удар" по Ирану. Он также сказал, что США в будущем захватят остров Харк и иранские объекты нефтяной инфраструктуры.

Отметим, в ночь на 10 июня США нанесли удары по иранским системам ПВО, командным пунктам и ряду других военных объектов. В ответ в Тегеране заявили об атаках на американские цели на Ближнем Востоке.

Вскоре после этого глава Пентагона Пит Хэгсет отметил, что новые удары могут произойти уже ближайшей ночью или в течение суток. В ночь на 11 июня американские силы вновь осуществили бомбардировку территории Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп