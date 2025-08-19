Зеленський має проявити гнучкість у переговорах з Путіним, - Трамп

Переговори Зеленського і Путіна

У Білому домі відбулися переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів, які прибули, щоб підтримати Київ.

Після цього американський президент повідомив, що домовився про підготовку майбутньої зустрічі за участю Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп очікує, що переговори між Зеленським і Путіним можуть відбутися вже цього місяця, проте наразі немає офіційної інформації про дату та місце.

За інформацією Reuters, зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером Кремля може відбутися в Угорщині.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон наполягає, щоб тристоронній саміт відбувся в Женеві.

Італія підтримала позицію Макрона: міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що Женева може бути найкращим місцем для зустрічі та додав, що "Італія підтримує це".

Тим часом у РФ заявили, що "не відмовляються" від переговорів з Україною, але знову висунули умови.

