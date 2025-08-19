ua en ru
Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна

Вівторок 19 серпня 2025 13:14
Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна Фото: Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на тому, щоб Женева стала місцем проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними ЗМІ, сьогодні вранці президент Франції заявив, що зустріч між Зеленським, Трампом та Путіним має відбутися в нейтральній країні, а отже, можливо, у Швейцарії, або іншій країні.

"Я виступаю за Женеву", – зазначив Макрон.

При цьому, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також сказав, що Женева може бути найкращим місцем для тристоронньої зустрічі, додавши, що "Італія підтримує це".

При цьому, столиці Італії, Риму, віддають перевагу Трамп і Зеленський. Державний секретар США Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс також підтримали Трампа щодо Риму.

"Ми все ще оцінюємо кілька місць (для проведення можливої зустрічі – ред.)", – зазначили дипломати країн Євросоюзу на правах анонімності.

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Вчора, 18 серпня, Трамп перед початком переговорів з українською делегацією заявив, що тристороння зустріч відбудеться лише в разі, якщо переговори між Зеленським і Трампом пройдуть успішно.

Також повідомлялось, що європейські дипломати підбирають майданчик для потенційної тристоронньої зустрічі за участю президентів України Володимира Зеленського, США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

За даними РБК-Україна, Зеленський готовий долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться.

При цьому російська сторона все ще не точно підтвердила свою готовність взяти участь у тристоронній зустрічі на найвищому рівні.

Еммануель Макрон Зустріч Зеленського та Путіна Вторгнення Росії до України
