Трамп заявил, что Зеленский должен проявить гибкость в переговорах с Путиным

Переговоры Зеленского и Путина

В Белом доме состоялись переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров, которые прибыли, чтобы поддержать Киев.

После этого американский президент сообщил, что договорился о подготовке предстоящей встречи с участием Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Трамп ожидает, что переговоры между Зеленским и Путиным могут состояться уже в этом месяце, однако пока нет официальной информации о дате и месте.

По данным Reuters, встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля может состояться в Венгрии.

Между тем в РФ заявили, что "не отказываются" от переговоров с Украиной, но снова выдвинули условия.

Все, что известно о возможной встрече Зеленского и Путина - читайте в материале РБК-Украина.