Трамп заявив, що йому знову вдалося помирити Таїланд та Камбоджу

Трамп заявив, що за підсумками телефонної розмови лідери Камбоджі та Таїланду нібито погодилися негайно припинити бойові дії та повернутися до положень мирної угоди, підписаної у вересні в Малайзії.

"У мене сьогодні вранці була дуже хороша розмова з прем'єр-міністром Таїланду, Анутхіном Чанвіракулом, і прем'єр-міністром Камбоджі, Хун Манетом щодо дуже сумного відновлення їх давньої війни", - написав він.

Трамп зазначив, що сторони погодилися повернутися до виконання мирної угоди. Інцидент з підривом тайських солдатів на міні, який послужив каталізатором для ескалації, президент США назвав "нещасним випадком".

"Обидві країни готові до миру та продовження торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Для мене честь працювати з Анутином та Хуном над дозволом того, що могло перерости у велику війну між двома чи чудовими та процвітаючими країнами!", - додав він.