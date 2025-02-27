Трамп заявив, що його стосунки із Зеленським стали "трохи напруженими"

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі Трамп згадав і українського президента. Лідер Сполучених Штатів заявив, що останнім часом його стосунки із Зеленським стали "трохи напруженими"

Випади Трампа і відповідь Зеленського

Нагадаємо, що лише минулого тижня президент США назвав українського лідера "диктатором без виборів. Він висловив незадоволення тим, що в Україні не проводять президентські вибори. Трамп закликав Зеленського провести вибори, попри складнощі з їх організацією під час війни.

Пізніше на пресконференції Зеленський відповів на заяву Трампа, який назвав його диктатором. Він нагадав, що був законно обраний на виборах.

"Я би не назвав ці слова у свою адресу від Трампа компліментами. Я розумію це, але чому ображатися. Ображався б на слово диктатор той, хто є диктатор. Ну, що ж зробиш, будемо якось жити з США... Я законно обраний президент, не через якусь силу прийшов до влади. Мене обрали 73%", - сказав Зеленський.

Візит Зеленського

Разом з тим Зеленський відправився з візитом до США. 28 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Білого дому Дональда Трампа. Під час переговорів планується підписання рамкової угоди між США та Україною, зокрема, йдеться про рідкісноземельні метали.