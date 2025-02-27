Трамп заявил, что его отношения с Зеленским стали "немного напряженными"

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме Трамп упомянул и украинского президента. Лидер Соединенных Штатов заявил, что в последнее время его отношения с Зеленским стали "немного напряженными"

Выпады Трампа и ответ Зеленского

Напомним, что только на прошлой неделе президент США назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Он выразил недовольство тем, что в Украине не проводят президентские выборы. Трамп призвал Зеленского провести выборы, несмотря на сложности с их организацией во время войны.

Позже на пресс-конференции Зеленский ответил на заявление Трампа, который назвал его диктатором. Он напомнил, что был законно избран на выборах.

"Я бы не назвал эти слова в свой адрес от Трампа комплиментами. Я понимаю это, но почему обижаться. Обижался бы на слово диктатор тот, кто есть диктатор. Ну, что же сделаешь, будем как-то жить с США... Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%", - сказал Зеленский.

Визит Зеленского

Вместе с тем Зеленский отправился с визитом в США. 28 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Во время переговоров планируется подписание рамочного соглашения между США и Украиной, в частности, речь идет о редкоземельных металлах.