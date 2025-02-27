Віткофф про візит Зеленського: хороший знак, Трамп хоче рухатися до мирної угоди з РФ

У Дональда Трампа оцінили візит президента Володимира Зеленського до США та підписання угоди з позитивно. Зеленський зустрінеться з Трампом 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Так, спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф висловив оптимізм в інтерв'ю Fox News щодо угоди про "рідкісноземи" і візита президента України Володимира Зеленського до США.

"Я думаю, що це дійсно хороший знак, що президент Зеленський буде тут завтра (28 лютого, - ред)", - сказав він, маючи на увазі очікуваний приїзд українського президента до США.

За його словами, Трамп "прагне залишити це (підписання угоди, - ред) позаду і рухатися далі, щоб укласти мирну угоду між Україною та Росією".