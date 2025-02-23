Зеленський відповів на слова Трампа про "диктатора без виборів"
Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву американського президента Дональда Трампа, який назвав його диктатором. Він нагадав, що був законно обраний на виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на пресконференції.
"Я би не назвав ці слова у свою адресу від Трампа компліментами. Я розумію це, але чому ображатися. Ображався б на слово диктатор той, хто є диктатор. Ну, що ж зробиш, будемо якось жити з США. Диктаторами точно не будемо. Просто не цікаво. Я законно обраний президент, не через якусь силу прийшов до влади. Мене обрали 73%", - сказав він.
Зеленський зазначив, що після скасування воєнного стану в Україні будуть вибори. Він наголосив, що не збирається бути президентом десятиріччями, але "і Путіну бути при владі над територіями України не дамо бути".
"А слова, слова колись пройдуть. Може колись і щось хороше про мене скажуть. Чесно, важливо, що про мене думають українці. Я думаю, що і для Трампа важливо, що думають про нього американці. Я думаю, що саме зараз для нього це важливо", - додав президент.
Суперечка Трампа і Зеленського
Після зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до президента України лише 4%. Відповідаючи заяву Трампа, Зеленський закликав його не повторювати російську дезінформацію.
Після цього внутрішні опитування підтвердили, що рейтинг довіри до президента серед українців становить понад 50%.
Пізніше Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". На сьогоднішній пресконференції президент України відповів і на цю заяву. Він зазначив, що готовий піти з посади заради миру в Україні або вступу в НАТО.
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