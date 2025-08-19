Трамп заявив, що Україна "отримає багато землі"

За його словами, Україна зрештою "поверне своє життя", перестане втрачати людей і "отримає багато землі".

Він також зазначив, що Росія - "потужна військова держава", більша за Україну, і "це не та війна, яку слід було починати".

"Не можна йти проти країни, яка в десять разів більша за тебе...Зараз вони говорять про Донбас, але Донбас, як ви знаєте, на 79% належить і контролюється Росією. Вони це розуміють", - підкреслив Трамп.

Раніше Трамп припускав, що мирна угода між РФ та Україною може потребувати "певного обміну територіями".

Водночас він казав, що Україна поверне частину своїх територій.