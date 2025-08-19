RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Трамп заявил, что Украина "получит много земли"

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп сделал заявление об Украине, отметив, что страна "получит много земли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

По его словам, Украина в конце концов "вернет свою жизнь", перестанет терять людей и "получит много земли".

Он также отметил, что Россия - "мощное военное государство", больше Украины, и "это не та война, которую следовало начинать".

"Нельзя идти против страны, которая в десять раз больше тебя...Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией. Они это понимают", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп предполагал, что мирное соглашение между РФ и Украиной может потребовать "определенного обмена территориями".

В то же время он говорил, что Украина вернет часть своих территорий.

Вопрос территорий

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине по пяти регионам. Однако конкретики в его словах не было, и на вопрос журналистов он растерялся.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа в Брюсселе подчеркнул, что любые территориальные вопросы должны обсуждаться только во время трехсторонней встречи лидеров. Сейчас Москва не демонстрирует признаков готовности к такому формату.

По данным СМИ, Владимир Путин обратился к США с просьбой признать временно оккупированные украинские территории частью России.

Кроме того, он якобы предлагал заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на прекращение боевых действий и выход ВСУ с Донбасса, а также письменно гарантировать, что РФ не нападет на Украину или Европу.

