Трамп заявил, что Украина "получит много земли"

По его словам, Украина в конце концов "вернет свою жизнь", перестанет терять людей и "получит много земли".

Он также отметил, что Россия - "мощное военное государство", больше Украины, и "это не та война, которую следовало начинать".

"Нельзя идти против страны, которая в десять раз больше тебя...Сейчас они говорят о Донбассе, но Донбасс, как вы знаете, на 79% принадлежит и контролируется Россией. Они это понимают", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп предполагал, что мирное соглашение между РФ и Украиной может потребовать "определенного обмена территориями".

В то же время он говорил, что Украина вернет часть своих территорий.