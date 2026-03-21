Трамп заявил, что США готовы свернуть военную активность после устранения угрозы Ирана

США могут свернуть военные усилия

Американская администрация допускает пересмотр текущей стратегии в регионе. По словам Трампа, Соединенные Штаты "очень близки" к выполнению поставленных задач и оценивают возможность уменьшения масштабов военных операций.

Он отметил, что речь идет о "возможности сворачивания наших огромных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана".

Будущее Ормузского пролива

Президент США также обозначил позицию Вашингтона относительно безопасности Ормузского пролива.

По его мнению, ответственность за его охрану должны взять на себя государства региона, которые непосредственно используют этот маршрут.

Трамп подчеркнул, что США не намерены продолжать выполнение этой функции в дальнейшем.

"Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях в Ормузском проливе, но в этом не будет необходимости, как только иранская угроза будет искоренена"

Позиция США по Ирану

Глава Белого дома добавил, что ключевой задачей остается недопущение развития ядерного потенциала Ирана.

По его словам, Вашингтон стремится к тому, чтобы Тегеран не смог "даже приближаться к ядерным возможностям".