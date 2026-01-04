Трамп заявив, що США "абсолютно" потрібна Гренландія

У відповідь на запитання журналіста щодо Гренландії Трамп заявив, що США "абсолютно" потрібна ця данська територія, а острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю.

"Нам справді потрібна Гренландія, абсолютно... Вона оточена російськими та китайськими кораблями", - заявив він.

При цьому коли у Трампа запитали, чи означає атака на Венесуелу готовність США вжити військових засобів проти Гренландії та взяти її під контроль за допомогою військової сили, президент США порадив журналісту оцінити це самостійно.

"Їм доведеться вирішити це самим. Я справді не знаю... Ви знаєте, на той момент я не мав на увазі Гренландію. Але нам вона потрібна абсолютно. Нам вона потрібна для оборони", - заявив він.