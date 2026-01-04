Трамп заявил, что США "абсолютно" нужна Гренландия

В ответ на вопрос журналиста относительно Гренландии Трамп заявил, что США "абсолютно" нужна эта датская территория, а остров якобы "окружен" флотами России и Китая.

"Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно... Она окружена российскими и китайскими кораблями", - заявил он.

При этом когда у Трампа спросили, означает ли атака на Венесуэлу готовность США принять военные средства против Гренландии и взять ее под контроль с помощью военной силы, президент США посоветовал журналисту оценить это самостоятельно.

"Им придется решить это самим. Я действительно не знаю... Вы знаете, на тот момент я не имел в виду Гренландию. Но нам она нужна абсолютно. Нам она нужна для обороны", - заявил он.