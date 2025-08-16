ua en ru
Трамп заявил, что Путин все еще требует выхода Украины из Донбасса, - Bloomberg

Суббота 16 августа 2025 14:36
Трамп заявил, что Путин все еще требует выхода Украины из Донбасса, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин все еще требует выхода Украины из Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, Трамп во время телефонного разговора с европейскими союзниками заявил, что хотя Украина должна сама решать, что делать со своей территорией, позиция Путина не изменилась - российский диктатор по-прежнему хочет, чтобы Украина вышла из Донбасса.

Разговор Трампа с Зеленским и европейскими союзниками

Напомним, что сегодня утром, 16 августа, по дороге с Аляски в Вашингтон Дональд Трамп провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Он рассказал о результате встречи с Путиным.

По словам Зеленского, в разговоре с Трампом он сказал о том, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны.

Также стало известно, что во время телефонного разговора Трамп пригласил президента Украины в США, поэтому Владимир Зеленский уже в понедельник, 18 августа, поедет в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны.

Трамп также пообещал назначить встречу с Владимиром Путиным, если переговоры с Зеленским 18 августа пройдут успешно. По мнению Трампа, такая встреча может "спасти жизни миллионов людей".

