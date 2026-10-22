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Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для ЗСУ, але про свій дзвінок промовчав

23:47 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Власник SpaceX Ілон Маск зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента США Дональда Трампа журналістам.

"Я не хочу це коментувати. Знаєте, чи дзвонив я, чи хтось інший, - різниці немає. Гадаю, суть у тому, що він це повернув", - сказав Трамп.

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Трамп зателефонував Маску і попросив прибрати обмеження. Одразу після цієї розмови система почала працювати на вищих швидкостях.

Обмеження для військової версії Starlink діяли з ночі на 14 жовтня: термінали на українських дронах тримали зв'язок лише до 160 км/год, через що перехоплювачам стало важче збивати реактивні "шахеди".

Згодом стало відомо, що ліміт на передовій, ймовірно, зняли, і українські оператори дронів уже тестують систему.

Тиск на Білий дім чинили і в Конгресі. 23 конгресмени закликали Трампа вплинути на Маска, щоб Україна отримала повний доступ до Starlink, зокрема для ударів по цілях у Росії.

Президент Володимир Зеленський раніше із посиланням на джерела заявляв, що обмеження запровадили за вказівкою Білого дому, і назвав це частиною тиску на Україну.

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Дональд ТрампStarlinkСполучені Штати АмерикиІлон Маск