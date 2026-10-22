Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для ЗСУ, але про свій дзвінок промовчав

Власник SpaceX Ілон Маск зняв обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента США Дональда Трампа журналістам.
"Я не хочу це коментувати. Знаєте, чи дзвонив я, чи хтось інший, - різниці немає. Гадаю, суть у тому, що він це повернув", - сказав Трамп.
Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Трамп зателефонував Маску і попросив прибрати обмеження. Одразу після цієї розмови система почала працювати на вищих швидкостях.
Обмеження для військової версії Starlink діяли з ночі на 14 жовтня: термінали на українських дронах тримали зв'язок лише до 160 км/год, через що перехоплювачам стало важче збивати реактивні "шахеди".
Згодом стало відомо, що ліміт на передовій, ймовірно, зняли, і українські оператори дронів уже тестують систему.
Тиск на Білий дім чинили і в Конгресі. 23 конгресмени закликали Трампа вплинути на Маска, щоб Україна отримала повний доступ до Starlink, зокрема для ударів по цілях у Росії.
Президент Володимир Зеленський раніше із посиланням на джерела заявляв, що обмеження запровадили за вказівкою Білого дому, і назвав це частиною тиску на Україну.