Трамп заявил, что Маск снял ограничение Starlink для ВСУ, но о своем звонке умолчал

"Я не хочу это комментировать. Знаете, звонил ли я или кто-то другой, - разницы нет. Думаю, суть в том, что он это вернул", - сказал Трамп.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп позвонил по телефону Маске и попросил убрать ограничения. Сразу после этого разговора система начала работать на более высоких скоростях.

Ограничения для военной версии Starlink действовали с ночи на 14 октября: терминалы на украинских дронах держалисвязь только до 160 км/ч, из-за чего перехватчикам стало труднее сбивать реактивные "шахеды".

Впоследствии стало известно, что предел на передовой, вероятно, сняли, и украинские операторы дронов уже тестируют систему.