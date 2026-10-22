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Трамп заявил, что Маск снял ограничение Starlink для ВСУ, но о своем звонке умолчал

23:47 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Владелец SpaceX Илон Маск снял ограничение скорости военной версии Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента США Дональда Трампа журналистам.

"Я не хочу это комментировать. Знаете, звонил ли я или кто-то другой, - разницы нет. Думаю, суть в том, что он это вернул", - сказал Трамп.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп позвонил по телефону Маске и попросил убрать ограничения. Сразу после этого разговора система начала работать на более высоких скоростях.

Ограничения для военной версии Starlink действовали с ночи на 14 октября: терминалы на украинских дронах держалисвязь только до 160 км/ч, из-за чего перехватчикам стало труднее сбивать реактивные "шахеды".

Впоследствии стало известно, что предел на передовой, вероятно, сняли, и украинские операторы дронов уже тестируют систему.

Давление на Белый дом оказывали и в Конгрессе. 23 конгрессмена призвали Трампа повлиять на Маска, чтобы Украина получила полный доступ к Starlink, в частности, для ударов по целям в России.

Президент Владимир Зеленский ранее со ссылкой на источники заявлял, что ограничения ввели по указанию Белого дома, и назвал это частью давления на Украину.

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