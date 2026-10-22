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Трамп зателефонував Маску, щоб зняти обмеження Starlink для України, - WSJ

21:50 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Трамп зателефонував Маску, щоб зняти обмеження Starlink для України, - WSJ Фото: Дональд Трамп - Ілон Маск (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска з вимогою скасувати обмеження на роботу військової версії Starlink в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначило видання, у четвер, одразу після телефонної розмови, система почала функціонувати у звичному режимі.

Українські посадовці підтвердили, що швидкість роботи терміналів зросла, хоча повну функціональність поки не відновлено.

Трамп висловив невдоволення тим, що обмеження швидкості знижували ефективність українських безпілотників та перехоплювачів у боротьбі з російськими атаками.

За словами американських посадовців, цього тижня політик неодноразово заявляв про намір повністю зняти будь-які ліміти на роботу зв'язку вздовж лінії фронту.

"Зняття обмежень значно посилить ударні можливості України на оперативну глибину, а також сприятиме розширенню використання реактивних перехоплювачів", - зазначив Майкл Кофман, експерт із питань війни з Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Кофман додав, що перші перевірки з боку українських підрозділів засвідчили стабілізацію роботи системи.

Водночас компанія SpaceX, Ілон Маск та посольство України у Вашингтоні на момент публікації утрималися від коментарів.

У Білому домі порадили орієнтуватися на заяви Трампа, який раніше заперечував свою причетність до запровадження обмежень швидкості Starlink.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обмеження швидкості терміналів Starlink на передовій в Україні, ймовірно, було зняте, а українські оператори дронів уже проводять випробування.

Крім того, 23 конгресмени США написали лист президенту Дональду Трампу із закликом вплинути на Ілона Маска для надання Україні повного доступу до систем Starlink для ударів по цілях РФ.

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Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Ілон Маск Starlink
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