Конгресмени США закликали Трампа "відкрити" Україні Starlink для ударів по установках РФ

23 конгресмени США написали лист президенту США Дональду Трампу. Вони просять того вплинути на Ілона Маска, щоб надати Україні повний доступ до супутникових систем Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист конгресменів, передає видання The Hill.

Конгресмени звернулися до Трампа

Двопартійна група з 23 членів Палати представників, закликає президента Трампа звернутися до Ілона Маска. Йдеться про надання доступу Україні до швидкісногого зв'язку Starlink для ударів по російських цілях.

Серед підписантів було семеро республіканців Палати представників разом із 16 демократами, пише видання.

"Ми звертаємося до вас із закликом попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутникову інтернет-систему Starlink для пошуку ракетних пускових установок на території Росії", - пишуть законодавці.

Вони вважають, що це рішення також "врятує життя та дасть Володимиру Путіну більше стимулів для переговорів".

Конгресмени наголосили: якщо Україна не може надійно перехопити російські "стріли", вона повинна мати змогу вистрілити в "лучника". А саме таку можливість дає система Starlink.

Хто підписав листа

Серед підписантів від Республіканської партії є віддані прихильники України:

Джо Вілсон (Південна Кароліна),

Браян Фіцпатрік (Пенсільванія),

Дон Бейкон (Небраска),

Карлос Гіменес (Флорида),

Джефф Херд (Колорадо),

Енді Гарріс (Мерленд),

Макс Міллер (Огайо).

"Пане Президенте, ми всі поділяємо мету покласти край війні в Україні та руйнівним втратам життів, які вона спричинила. На жаль, Путін наразі не має наміру зупиняти кровопролиття", - написали законодавці.

Двопартійний лист з'явився на тлі того, як дедалі більше республіканців висловили обурення збоями в роботі Starlink - та його військової версії Starshield - в Україні. Це перешкоджає виконанню місій ППО та наступальних завдань.