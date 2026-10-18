Дії США схожі на спробу змусити Україну здатися Росії, - Зеленський

Останні рішення Вашингтона щодо України виглядають як тиск, щоб змусити її капітулювати перед Росією. Водночас у Києві розраховують, що після виборів у США відносини стануть спокійнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Bloomberg .

"Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що не стверджує, ніби партнери ставлять собі таку мету. "Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну можна закінчити швидше за рахунок України. Але так це виглядає", - пояснив він.

Серед таких кроків Зеленський назвав навмисне обмеження Starlink і затримку постачань ракет до Patriot, за які Україна заплатила.

На думку президента, у Трампа справді хороші стосунки з Путіним.

"Але одне тут не працює: зараз Трамп не може змусити Путіна закінчити війну", - сказав Зеленський.

Що далі

Зеленський вважає, що відносини можуть налагодитися після проміжних виборів у США 3 листопада.

"Під час виборів політика дуже агресивна. Думаю, зараз - агонія, але після виборів життя триватиме, і, вірю, стане спокійніше", - пояснив він.

"Коли для України є ризики масштабу цунамі, втручатися треба, поки це лише легкий шторм. Думаю, на кону значно більше, ніж угода щодо дизпалива", - додав президент.

Він також розповів, що на цьому тижні, найімовірніше, знову зустрінеться зі спецпосланцями Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.