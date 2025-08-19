Трамп заявив, що лідери ЄС стурбовані щодо гарантій безпеки для України після його відставки

Європейські лідери висловили занепокоєння щодо гарантій безпеки для України після того, як президент США Дональд Трамп залишить посаду.
Про це Трамп заявив в ефірі Fox News, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Трампа, європейські лідери під час зустрічей 18 серпня у Білому домі висловили йому занепокоєння щодо того, чи будуть гарантії безпеки США в потенційній мирній угоді з Україною продовжуватися після закінчення його президентського терміну.
"Так, вони це зробили. Ми говорили про це. Так, це так. Я можу сказати те саме про них", - сказав американський лідер.
Трамп зазначив, що навіть якщо Україна і Росія дійдуть згоди, майбутнє цієї війни і зусилля, спрямовані на те, щоб стримати російського диктатора Володимира Путіна від спроб захопити додаткові території, залежатимуть від того, хто буде президентом США.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США та ЄС готують гарантії безпеки для України перед можливим самітом президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Адміністрації працюють над зміцненням оборонних можливостей Києва без обмежень.
Зеленський після саміту з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами 18 серпня також заявив, що гарантії безпеки для України будуть.
"Радники з нацбезпеки зараз перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю - завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - підкреслив глава держави.
Сьогодні Трамп заявив, що американських військ в Україні не буде, а гарантії безпеки для раїни забезпечить Європа.