Трамп заявив, що лідери ЄС стурбовані щодо гарантій безпеки для України після його відставки

За словами Трампа, європейські лідери під час зустрічей 18 серпня у Білому домі висловили йому занепокоєння щодо того, чи будуть гарантії безпеки США в потенційній мирній угоді з Україною продовжуватися після закінчення його президентського терміну.

"Так, вони це зробили. Ми говорили про це. Так, це так. Я можу сказати те саме про них", - сказав американський лідер.

Трамп зазначив, що навіть якщо Україна і Росія дійдуть згоди, майбутнє цієї війни і зусилля, спрямовані на те, щоб стримати російського диктатора Володимира Путіна від спроб захопити додаткові території, залежатимуть від того, хто буде президентом США.