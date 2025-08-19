Трамп заявил, что лидеры ЕС обеспокоены гарантиями безопасности для Украины после его отставки

По словам Трампа, европейские лидеры во время встреч 18 августа в Белом доме выразили ему беспокойство относительно того, будут ли гарантии безопасности США в потенциальном мирном соглашении с Украиной продолжаться после окончания его президентского срока.

"Да, они это сделали. Мы говорили об этом. Да, это так. Я могу сказать то же самое о них", - сказал американский лидер.

Трамп отметил, что даже если Украина и Россия придут к согласию, будущее этой войны и усилия, направленные на то, чтобы сдержать российского диктатора Владимира Путина от попыток захватить дополнительные территории, будут зависеть от того, кто будет президентом США.