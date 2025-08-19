ua en ru
США та ЄС готують гарантії безпеки для України перед зустріччю Зеленського з Путіним, - ЗМІ

Вівторок 19 серпня 2025 11:16
США та ЄС готують гарантії безпеки для України перед зустріччю Зеленського з Путіним, - ЗМІ Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

США та ЄС готують гарантії безпеки для України перед можливим самітом перезидента Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Адміністрації працюють над зміцненням оборонних можливостей Києва без обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами людей Bloomberg, знайомих із цим питанням, офіційні особи США та Європи "негайно працюватимуть" над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях для можливої знакової зустрічі президента Зеленського та Путіна.

За словами джерел видання, гарантії передбачатимуть зміцнення збройних сил України без обмежень чисельності або інших обмежень, які могла б вимагати Росія у рамках мирної угоди.

На саміті у Білому домі президент США Дональд Трамп, Зеленський та європейські лідери підтвердили готовність США підтримувати безпеку Києва, що розвіяло частину побоювань української та європейської сторін щодо позиції Вашингтона після переговорів з Путіним на Алясці.

Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, після чого до обговорення долучилися європейські лідери.

За даними адміністрації Білого дому, Трамп телефоном обговорив з Путіним організацію зустрічі між українським та російським президентами, після чого планується тристоронній саміт за участю США.

Росія підтвердила готовність спочатку провести двосторонню зустріч, а потім - переговори за участю Трампа.

За інформацією американських джерел, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися в Угорщині, хоча Кремль публічно домовленості поки не підтвердив.

