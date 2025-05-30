Трамп заявив, що Китай "повністю порушив" торгову угоду з США
Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні торгової угоди. Пекін і Вашингтон уклали її трохи більше двох тижнів назад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.
Він заявив, що Китай два тижні тому "перебував у серйозній економічній небезпеці" і що нібито встановлені мита "практично унеможливили для Китаю торгівлю на ринку США, який є номер один у світі".
Також Трамп вважає, що його тарифи були "руйнівними" для Китаю, що, за його словами, нібито призвело до закриття заводів та навіть "громадських заворушень". Саме тому президент США буцімто пішов на торгову угоду з Пекіном.
Після укладання угоди з США, як зазначив американський лідер, Китай "повернувся до звичного режиму роботи" і все швидко стабілізувалося.
"Погана новина полягає в тому, що Китай, що, мабуть, не є несподіванкою для деяких, повністю порушив свою угоду з нами", - написав Трамп.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що накладе мита на товари з усіх країн світу.
Такий тариф ввели і для товарів з України на рівні базових 10%. Водночас для Китаю спочатку запровадили тарифну ставку на рівні 34%, але згодом розмір мит на імпорт китайських товарів зріс аж до 145%. Пекін відповів Вашингтону аналогічним підвищенням мит.
Вже 9 квітня Дональд Трамп поставив паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю. Президент США заявив, що за 90 днів країни повинні укласти з США торгові угоди.
12 травня США і Китай повідомили, що домовилися про 90-денне торгівельне перемир'я.
Днями Торговий суд США заблокував митні тарифи Трампа для інших країн. Суд постановив, що він перевищив повноваження, надані президенту США законом про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року.
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