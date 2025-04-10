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Трамп загалом підняв мита для Китаю до 145%. Білий дім пояснив, як це сталося

США, Четвер 10 квітня 2025 18:37
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Трамп загалом підняв мита для Китаю до 145%. Білий дім пояснив, як це сталося Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Загальний розмір мит на імпорт китайських товарів до США після вчорашнього рішення американського президента Дональда Трампа становить 145%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Офіційний представник Білого дому пояснив, що останній указ Трампа, який був підписаний вчора, 9 квітня, підвищує тарифи на Пекін до 125% з 84%.

Але це додається до 20%-го тарифу на фентаніл, який Трамп раніше ввів проти Китаю.

Таким чином, за даними Білого дому, тариф на імпорт з китайських товарів в США загалом було підвищено до 145%.

Торгова війна Китаю та США

Зауважимо, що на початку цього місяця Дональд Трамп ввів мита на імпорт товарів, що викликало міжнародну економічну напругу. Спочатку мита торкнулися майже всіх країн, включаючи й Китай, який, у свою чергу, відповів аналогічними заходами.

Це дещо загострило торгівельні відносини між Вашингтоном та Пекіном. Китай зі свого боку вчора, 9 квітня, запровадив тарифи на американські товари у розмірі 84%.

Детальніше про відповідь Китаю на американські мита, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Примітно, що вчора Трамп оголосив про паузу на 90 днів для всіх країн, крім Китаю, щоб дати час на переговори й можливість уникнути подальшого загострення.

Однак для Китаю "за неповагу" Трамп збільшив мита до 125%.

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