Трамп загалом підняв мита для Китаю до 145%. Білий дім пояснив, як це сталося
Загальний розмір мит на імпорт китайських товарів до США після вчорашнього рішення американського президента Дональда Трампа становить 145%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Офіційний представник Білого дому пояснив, що останній указ Трампа, який був підписаний вчора, 9 квітня, підвищує тарифи на Пекін до 125% з 84%.
Але це додається до 20%-го тарифу на фентаніл, який Трамп раніше ввів проти Китаю.
Таким чином, за даними Білого дому, тариф на імпорт з китайських товарів в США загалом було підвищено до 145%.
Торгова війна Китаю та США
Зауважимо, що на початку цього місяця Дональд Трамп ввів мита на імпорт товарів, що викликало міжнародну економічну напругу. Спочатку мита торкнулися майже всіх країн, включаючи й Китай, який, у свою чергу, відповів аналогічними заходами.
Це дещо загострило торгівельні відносини між Вашингтоном та Пекіном. Китай зі свого боку вчора, 9 квітня, запровадив тарифи на американські товари у розмірі 84%.
Детальніше про відповідь Китаю на американські мита, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Примітно, що вчора Трамп оголосив про паузу на 90 днів для всіх країн, крім Китаю, щоб дати час на переговори й можливість уникнути подальшого загострення.
Однак для Китаю "за неповагу" Трамп збільшив мита до 125%.
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