Трамп заявил, что Китай "полностью нарушил" торговую сделку с США

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении торговой сделки. Пекин и Вашингтон заключили ее чуть более двух недель назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

Он заявил, что Китай две недели назад "находился в серьезной экономической опасности" и что якобы установленные пошлины "практически сделали невозможным для Китая торговлю на рынке США, который является номер один в мире".

Также Трамп считает, что его тарифы были "разрушительными" для Китая, что, по его словам, якобы привело к закрытию заводов и даже "общественным беспорядкам". Именно поэтому президент США якобы пошел на торговую сделку с Пекином.

После заключения соглашения с США, как отметил американский лидер, Китай "вернулся к привычному режиму работы" и все быстро стабилизировалось.

"Плохая новость заключается в том, что Китай, что, пожалуй, не является неожиданностью для некоторых, полностью нарушил свое соглашение с нами", - написал Трамп.