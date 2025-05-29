Суд США визнав незаконними більшість глобальних тарифів Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Відповідне рішення одностайно ухвалила колегія з трьох суддів Суду міжнародної торгівлі США на Манхеттені у середу.

За суддівським вердиктом, адміністрації Трампа дали 10 днів на "виконання" розпорядження. Разом з тим не було надано жодних конкретних вказівок щодо кроків, які вона має вжити для скасування тарифів.

Про які тарифи йдеться

Розпорядження стосується глобального фіксованого тарифу Трампа, підвищених ставок для Китаю та інших країн, а також пов'язаних із фентанілом мит для Китаю, Канади та Мексики.

Тобто судді назвали недійсними укази Трампа, зокрема, про запровадження 25% мита на товари з Мексики і Канади, 20% тарифи на китайський імпорт, 10% мита на імпорт усіх торгівельних партнерів Штатів, були скасовані "взаємні" мита від 20% до 50% на продукцію з 60 країн (вони мали набути чинності 9 липня).

Зазначається, що інші тарифи, встановлені різними повноваженнями, як-от так звані збори за "Розділом 232" і "Розділом 301", залишаються незмінними (вони включають тарифи на сталь, алюміній і автомобілі).

Мінфін США подав апеляцію

Міністерство юстиції США вже подало апеляцію до Апеляційного суду Федерального округу Штатів.

Як звертають увагу західні ЗМІ, Верховний суд США може мати "останнє слово" у справі про високі ставки, яка може вплинути на трильйони доларів у світовій торгівлі.

Наразі постанова блокує тарифи, якщо не буде рушення від апеляційного суду із дозволом адміністрації Трампа відновити мита під час судового розгляду.

Реакція ринку

Ф'ючерси на фондові індекси США підскочили після такого рішення суду, контракти на індекс Nasdaq 100 зросли на 2,1%.

Також Bloomberg пише, що долар зміцнився, а єна - впала.

Деталі про суддівський розгляд

Західні ЗМІ називають таке рішення американської Феміди "однією з найбільших невдач у суді для Трампа на тлі хвилі судових позовів щодо указів, які перевіряють межі президентської влади".

Судді відхилили аргумент уряду Штатів про те, що Трамп мав повноваження в односторонньому порядку запроваджувати тарифи відповідно до закону, спрямованого на фінансові операції під час надзвичайних ситуацій у країні.

Вердикт був так званим "сумарним рішенням", що означало остаточну перемогу позивачів у суді нижчої інстанції без необхідності судового розгляду, звертає увагу Bloomberg.

"Надзвичайні економічні повноваження" Трампа

Виконавчі укази Трампа посилалися на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження у США, щоб виправдати запровадження масштабних глобальних тарифів.

Даний закон надає американському президенту повноваження щодо різноманітних фінансових операцій під час певних надзвичайних ситуацій, зазвичай із санкціями.

Нагадаємо, що Трамп назвав торгівельний дефіцит США та торгівлю наркотиками на кордоні США - надзвичайними ситуаціями в країні, які дозволили йому застосувати закон.

Пояснення тарифів як метод тиску

Між тим судді заявили, що під час слухань адвокати Трампа заявили, що намір полягав у тому, щоб "тиснути" на інші країни, щоб вони уклали кращі угоди.

"Аргумент уряду щодо "тиску" фактично визнає, що прямий вплив тарифів на конкретну країну полягає в тому, щоб просто обтяжити країни, на які вони спрямовані", – написала група, до складу якої входять один суддя, призначений Трампом, один суддя, призначений Бараком Обамою та один - Рональдом Рейганом.

Речник Білого дому Куш Десаї, реагуючи на вердикт, заявив, що "необрані судді не мають вирішувати, як належним чином діяти у надзвичайній ситуації".

Суддівський вердикт

Зрештою колегія суддів дійшла висновку, що початковий виконавчий указ Трампа, який оголосив глобальні мита, і подальший наказ про додаткові збори з країн, які вжили заходів у відповідь - перевищували повноваження президента США згідно із законом про надзвичайні ситуації.

Третє виконавче розпорядження, яке накладає мита на Мексику та Канаду через стурбованість торгівлею наркотиками, суд визнав незаконним, оскільки "ці збори в кінцевому підсумку не спрямовані на вирішення проблеми торгівлі наркотиками", передає Bloomberg.