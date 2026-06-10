Трамп заявив, що Іран втратив шанс на угоду і тепер "заплатить" за це

Президент США Дональд Трамп знову почав погрожувати Ірану через затягування переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social.
За його словами, іранська влада затягнула з переговорами про врегулювання конфлікту зі США і тепер їм доведеться "заплатити за це ціну".
У своєму зверненні політик наголосив, що іранська армія перебуває в занепаді. Він додав, що ВМФ та ВПС ісламської республіки більше не існують.
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"Хуліган Близького Сходу» мертвий! Вони надто довго тягли із укладанням угоди, яка могла б стати для них чудовим виходом, і тепер їм доведеться за це заплатити", - написав голова Білого дому.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські військові завдали ударів по Ірану після того, як над Ормузькою протокою було збито вертоліт Apache.
До речі, ЗМІ писали, що вертоліт США над Ормузькою протокою збив "Шахед".
Раніше Іран також атакував американські військові бази на Близькому Сході у відповідь на атаку США островами Сірік і Кешм.
Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс інтерв'ю для CBS News заявив, що Вашингтон дуже близький до угоди, яка вирішила б проблему ядерної програми Ірану.
До цього президент США допускав можливість проведення військової операції на території Ірану, якщо переговори між Вашингтоном та Тегераном не приведуть до результату.