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Трамп заявил, что Иран потерял шанс на сделку и теперь "заплатит" за это

15:20 10.06.2026 Ср
2 мин
Президент США назвал Иран "хулиганом Ближнего Востока"
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп снова начал угрожать Ирану из-за затягивания переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

По его словам, иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется "заплатить за это цену".

В своем обращении политик подчеркнул, что иранская армия находится в упадке. Он добавил, что ВМФ и ВВС исламской республики больше не существуют.

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"Хулиган Ближнего Востока" мертв! Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая могла бы стать для них отличным выходом, и теперь им придется за это заплатить", - написал глава Белого дома.Фото: скриншот заявления президента США в соцсети Truth Social

США против Ирана

Напомним, ранее стало известно, что американские военные нанесли удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет Apache.

Кстати, СМИ писали, что вертолет США над Ормузским проливом сбил "Шахед".

Ранее Иран также атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на атаку США островами Сирик и Кешм.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс интервью для CBS News заявил, что Вашингтон очень близок к сделке, которая решила бы проблему ядерной программы Ирана.

До этого президент США допускал возможность проведения военной операции на территории Ирана, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приведут к результату.

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