Трамп заявил, что Иран потерял шанс на сделку и теперь "заплатит" за это

По его словам, иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется "заплатить за это цену".

В своем обращении политик подчеркнул, что иранская армия находится в упадке. Он добавил, что ВМФ и ВВС исламской республики больше не существуют.

"Хулиган Ближнего Востока" мертв! Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая могла бы стать для них отличным выходом, и теперь им придется за это заплатить", - написал глава Белого дома. Фото: скриншот заявления президента США в соцсети Truth Social