ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Вертоліт США над Ормузькою протокою збив "Шахед", - CNN

21:44 09.06.2026 Вт
2 хв
Екіпаж вертольоту вижив, а його порятунок став унікальною операцією
aimg Валерій Ульяненко
Вертоліт США над Ормузькою протокою збив "Шахед", - CNN Фото: іранський дрон-камікадзе "Шахед" (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Американський військовий вертоліт AH-64 Apache, який розбився в районі Ормузької протоки, був збитий іранським дроном типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Двоє американських чиновників розповіли, що вертоліт був збитий іранським безпілотником. Інше джерело, обізнане з інцидентом, повідомило, що в Apache врізався іранський "Шахед".

Читайте також: Трамп звинуватив Іран у знищенні вертольоту Apache і пообіцяв відповідь

Крім того, американські військові повідомили, що двох членів екіпажу врятував надводний безпілотник. Він доставив їх до іншого місця на воді, звідки екіпаж підняли на борт вертольоту.

Зазначається, що у рятувальній операції брав участь надводний безпілотник типу Corsair ВМС США. Його почали використовувати наприкінці березня.

NYT повідомило, що 8 червня поблизу Ормузької протоки зазнав аварії американський бойовий гелікоптер AH-64 Apache. Це перший випадок втрати такої техніки з початку війни з Іраном.

Президент США підтвердив інцидент та повідомив, що рятувальна операція завершилася успішно. Водночас офіційні причини катастрофи наразі не розкриваються.

Зазначимо, на початку операції в Іраку щоденні витрати США становили близько 500 млндоларів. Втрати Вашингтона через удари Тегерана можуть виявитися ще більшими - залежно від того, яка саме техніка перебувала на уражених американських базах.

Крім того, на початку квітня над територією Ірану був збитий вертоліт Blackhawk. Тоді у Пентагоні заявили, що весь екіпаж вдалося евакуювати, а військові перебувають у безпеці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
З "труби Медведчука" хочуть зняти арешт, справу розглянуть у суді
З "труби Медведчука" хочуть зняти арешт, справу розглянуть у суді
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА