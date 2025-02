Трамп заявив, що хоче зустрітися з Путіним в Саудівській Аравії

Відповідна заява Трампа була зроблена прес-пулу в Овальному Кабінеті.

Зазначається, що американський президент врешті-решт "очікує зустрітися" з Путіним, і, ймовірно, зробить це в Саудівській Аравії.

Також Трамп озвучив думку, що Путін начебто "хоче миру". За словами президента США, їхня телефонна розмова тривала годину, розповіли представники ЗМІ.

"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він (глава Кремля) хоче, щоб це закінчилося", - сказав він про війну РФ з Україною.

Trump says in Oval he thinks Putin "wants peace." Their phone call lasted an hour, he said. "I think I could say with great confidence: he wants to see it end," he said of war with Ukraine. pic.twitter.com/P1BNCS6oG9