Трамп заявив, що хоче зустрітися з Путіним в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Ймовірно, вона відбудеться на території Саудівської Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео виступу американського президента, оприлюдненого в Twitter-акаунті (X) кореспондентки Дженніфер Джейкобс.

Відповідна заява Трампа була зроблена прес-пулу в Овальному Кабінеті.

Зазначається, що американський президент врешті-решт "очікує зустрітися" з Путіним, і, ймовірно, зробить це в Саудівській Аравії.

Також Трамп озвучив думку, що Путін начебто "хоче миру". За словами президента США, їхня телефонна розмова тривала годину, розповіли представники ЗМІ.

"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він (глава Кремля) хоче, щоб це закінчилося", - сказав він про війну РФ з Україною.

Trump says in Oval he thinks Putin "wants peace." Their phone call lasted an hour, he said. "I think I could say with great confidence: he wants to see it end," he said of war with Ukraine. pic.twitter.com/P1BNCS6oG9 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) February 12, 2025

Розмова Трампа і Путіна

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час розмови вони, зокрема, обговорювали російсько-українську війну.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Трамп і Путін провели телефонну розмову, яка нібито тривала майже півтори години.

Зауважимо, сам Трамп за підсумками розмови з російським диктатором написав в соцмережі тільки про те, що вони з Путіним домовилися про взаємні візити.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі подробиці розмови Путіна та Трампа.

12 лютого у Білому домі зробили заяву про можливу зустріч Трампа і Путіна.

Додамо, після цього у президента України Володимира Зеленського повідомили, що глава держави також поговорив з Трампом. Згодом у вечірньому зверненні Зеленський розкрив деякі подробиці своєї розмови з американським лідером. Він зазначив, що під час бесіди вони обговорили можливості досягнення миру.