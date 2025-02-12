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Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Среда 12 февраля 2025 23:18
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Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в Саудовской Аравии Фото: Дональд Трамп, президент США (x.com/JenniferJacobs)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, она состоится на территории Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео выступления американского президента, обнародованного в Twitter-аккаунте (X) корреспондентки Дженнифер Джейкобс.

Соответствующее заявление Трампа было сделано пресс-пулу в Овальном кабинете.

Отмечается, что американский президент в конце концов "ожидает встретиться" с Путиным, и, вероятно, сделает это в Саудовской Аравии.

Также Трамп озвучил мнение, что Путин якобы "хочет мира". По словам президента США, их телефонный разговор длился час, рассказали представители СМИ.

"Думаю, я мог бы с большой уверенностью сказать: он (глава Кремля) хочет, чтобы это закончилось", - сказал он о войне РФ с Украиной.

Разговор Трампа и Путина

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора они, в частности, обсуждали российско-украинскую войну.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, который якобы длился почти полтора часа.

Заметим, сам Трамп по итогам разговора с российским диктатором написал в соцсети только о том, что они с Путиным договорились о взаимных визитах.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все подробности разговора Путина и Трампа.

12 февраля в Белом доме сделали заявление о возможной встрече Трампа и Путина.

Добавим, после этого у президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что глава государства также поговорил с Трампом. Впоследствии в вечернем обращении Зеленский раскрыл некоторые подробности своего разговора с американским лидером. Он отметил, что в ходе беседы они обсудили возможности достижения мира.

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Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Саудовская Аравия Дональд Трамп
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