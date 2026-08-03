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Трамп заявив про "останній шанс" для Ірану підписати хорошу угоду

21:49 03.08.2026 Пн
1 хв
Переговори Вашингтона і Тегерана тривають за підтримки низки країн
aimg Валерій Ульяненко
Трамп заявив про "останній шанс" для Ірану підписати хорошу угоду Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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У Тегерану є "останній шанс" укласти угоду зі Сполученими Штатами. Наразі сторони ведуть переговори за сприяння країн Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа під час пресконференції в Білому домі.

"Це їхній останній шанс підписати хорошу угоду", - сказав він про Іран.

За словами президента США, переговорний процес між країнами вже триває.

"Ми зараз ведемо переговори на прохання Ірану, за підтримки Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, а також інших", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про початок нового етапу переговорів з Іраном. За його словами, Вашингтон вирішив зробити ставку на дипломатію та відмовитися від нових ударів по Ісламській Республіці.

Також Трамп заявив, що Іран за підтримки низки країн Близького Сходу звернувся до США із закликом не завдавати нових ударів по його території.

Водночас американський президент звинуватив Тегеран у "дволикості". За його словами, іранська влада продовжує робити суперечливі заяви та не поспішає укладати мирну угоду зі США.

Зокрема, американський лідер зазначив, що Іран спочатку "благає" про зустріч, після чого починаються переговори. Водночас Тегеран, за словами Трампа, заявляє, що не веде жодних обговорень.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
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