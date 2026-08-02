Трамп заявив, що його вмовили відмовитись від атак по Ірану заради майбутньої угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США відмовилися від запланованого удару по Ірану після того, як Тегеран та інші країни Близького Сходу звернулися до Вашингтона з проханням утриматися від атаки через досягнення домовленостей щодо основних положень майбутньої угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

За словами американського президента, США були готові застосувати проти Ірану військову силу "масштабу, небаченого з часів Другої світової війни".

Водночас він стверджує, що Іран та інші держави регіону попросили не завдавати удару, оскільки сторони вже погодили основні принципи майбутньої угоди.

"Іран та інші країни Близького Сходу щойно звернулися до нас із проханням утриматися від будь-якого нападу, оскільки досягнуто згоди щодо основних положень угоди", - написав Трамп.

Він також заявив, що погодився скасувати можливу атаку за умови якнайшвидшого укладення угоди.

За словами Трампа, майбутні домовленості мають передбачати відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Ірану. Він також зазначив, що Ізраїль підтримує таке рішення.

"Я погодився, заради майбутнього блага світу, а також виживання успішного та процвітаючого Ірану, скасувати атаку за умови, що нам вдасться швидко укласти угоду", - заявив президент США.

Що передувало

Раніше CBS News повідомив, що США та Ізраїль нібито готували одну з наймасштабніших атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану.