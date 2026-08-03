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Трамп пригрозив Ірану "повною капітуляцією" і ядерним роззброєнням

19:08 03.08.2026 Пн
2 хв
США знову звинуватили Іран у небажанні підписувати угоду
aimg Олена Бджола
Трамп пригрозив Ірану "повною капітуляцією" і ядерним роззброєнням Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Іран веде себе "дволико" і продовжує свою "звичну балаканину", не підписуючи мирні домовленості за США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Трамп звинуватив Іран у брехні

Президент США звинуватив іранське керівництво у неймовірній дволикості.

"Вони просять про зустріч, дехто сказав би "благають", починаються переговори, заплановані на найближче майбутнє, і вони відкрито та гордо заявляють, що не ведуть жодних обговорень, і вони мають справу лише з "Оманом"", - пише Трамп.

Також він зазначив, що Іран бреше шодо свого керування Ормузькою протокою.

"Вона вже повністю контролюється ВМС Сполучених Штатів та нашою "блокадою", або, як деякі кажуть, "Сталевою стіною Сполучених Штатів!", - каже очільник держави.

США обіцяють Ірану капітуляцію

Трамп зауважив, що США можуть організувати повну блокаду Ірану у випадку непідписання мирної угоди або навіть повної капітуляції.

"Хоче Іран це визнати чи ні, але насправді ми говоримо про розв'язання проблеми, яку вони спричиняли десятиліттями", - повідомив Трамп.

І резюмував, що все просто: Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

Раніше РБК-України писало, що Трамп оголосив про новий раунд переговорів з Іраном. Вашингтон вирішив відмовитися від нових ударів по Ісламській Республіці і вдатися до дипломатичного врегулювання.

Крім того, Трамп заявив, що Тегеран та інші країни Близького Сходу звернулися до Вашингтона з проханням утриматися від атаки по Ірану.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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