Трамп пригрозив Ірану "повною капітуляцією" і ядерним роззброєнням

Іран веде себе "дволико" і продовжує свою "звичну балаканину", не підписуючи мирні домовленості за США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Трамп звинуватив Іран у брехні

Президент США звинуватив іранське керівництво у неймовірній дволикості.

"Вони просять про зустріч, дехто сказав би "благають", починаються переговори, заплановані на найближче майбутнє, і вони відкрито та гордо заявляють, що не ведуть жодних обговорень, і вони мають справу лише з "Оманом"", - пише Трамп.

Також він зазначив, що Іран бреше шодо свого керування Ормузькою протокою.

"Вона вже повністю контролюється ВМС Сполучених Штатів та нашою "блокадою", або, як деякі кажуть, "Сталевою стіною Сполучених Штатів!", - каже очільник держави.

Iranian Leadership is unbelievably duplicitous! They ask for a meeting, some would say “beg,” talks begin, with more scheduled in the immediate future, and they say, openly and proudly, that they’re not having any discussions, that nothing is being talked about, and they’re only… pic.twitter.com/iKJP56f5ya — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 3, 2026

США обіцяють Ірану капітуляцію

Трамп зауважив, що США можуть організувати повну блокаду Ірану у випадку непідписання мирної угоди або навіть повної капітуляції.

"Хоче Іран це визнати чи ні, але насправді ми говоримо про розв'язання проблеми, яку вони спричиняли десятиліттями", - повідомив Трамп.

І резюмував, що все просто: Іран ніколи не матиме ядерної зброї.