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Трамп заявил о "последнем шансе" для Ирана подписать хорошее соглашение

21:49 03.08.2026 Пн
2 мин
Переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются при поддержке ряда стран
aimg Валерий Ульяненко
Трамп заявил о "последнем шансе" для Ирана подписать хорошее соглашение Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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У Тегерана есть "последний шанс" заключить соглашение с США. В настоящее время стороны ведут переговоры по содействию стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме.

"Это их последний шанс подписать хорошее соглашение", - сказал он об Иране.

По словам президента США, переговорный процесс между странами уже продолжается.

"Мы сейчас ведем переговоры по просьбе Ирана, при поддержке Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, а также других", - подчеркнул Трамп.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о начале нового этапа переговоров с Ираном. По его словам, Вашингтон решил сделать ставку на дипломатию и отказаться от новых ударов по Исламской Республике.

Также Трамп заявил, что Иран при поддержке ряда стран Ближнего Востока обратился в США с призывом не наносить новые удары по его территории.

В то же время американский президент обвинил Тегеран в "двуличности". По его словам, иранские власти продолжают делать противоречивые заявления и не спешат заключать мирное соглашение с США.

В частности, американский лидер отметил, что Иран сначала "умоляет" о встрече, после чего начинаются переговоры. В то же время Тегеран, по словам Трампа, заявляет, что не ведет никаких обсуждений.

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