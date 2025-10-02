Трамп заявив про хаос у Портленді та обіцяє відновити закон і порядок
Федеральні правоохоронці не змогли забезпечити дотримання законів в Орегоні, тож ситуація в місті перетворюється на беззаконний хаос.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у соцмережі Truth Social.
Президент зазначив, що прихильники ліворадикального громадського руху Antifa та радикальні ліві анархісти, жорстоко атакують федеральних правоохоронців, які "захищають федеральну власність і забезпечують виконання федеральних імміграційних законів та верховенство права".
За словами Трампа, "ми ніколи не дозволимо натовпам захопити наші вулиці, підпалити наші міста чи знищити Америку".
"Національна гвардія вже на місці й покликана відновити закон і порядок та покласти край хаосу, смертям і руйнуванню! Ми - нація закону, і ми переможемо. Дякую за увагу до цього питання!", - зазначив президент.
Трамп назвав ситуацію в місті Портленд "нескінченною катастрофою" і додав, що багато людей зазнали серйозних поранень і навіть загинули.
"Там усе керується, як у країні третього світу. Ми втручаємося лише тому, що, як американські патріоти, у нас немає вибору. Закон і порядок мусить переважати у наших містах і скрізь!", - додав президент.
"Антитерористична операція" в Портленді
У місті Портленд, штат Орегон, відбуваються масові протести через надмірне застосування сили Імміграційною та митною поліцією (ICE).
Акції виникли через надмірно жорстку позицію адміністрації Трампа щодо іммігрантів.
27 вересня президент США Дональд Трамп розпорядився ввести до Портленду війська для боротьби зі "внутрішніми терористами". Він також дозволив використовувати усі сили в разі необхідності там, де це потрібно.
Трамп звинувачує радикальні ліві рухи, зокрема "Антифа" (Antifa), у політичному насильстві в країні.
Раніше президент звернувся до Верховного суду з проханням скасувати автоматичне надання громадянства США для народжених у країні дітей іммігрантів.
Крім того, глава держави натякнув, що планує посилити антиіммігрантську політику в Чикаго.