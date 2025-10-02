Трамп заявив про хаос у Портленді та обіцяє відновити закон і порядок

Федеральні правоохоронці не змогли забезпечити дотримання законів в Орегоні, тож ситуація в місті перетворюється на беззаконний хаос.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у соцмережі Truth Social.

Президент зазначив, що прихильники ліворадикального громадського руху Antifa та радикальні ліві анархісти, жорстоко атакують федеральних правоохоронців, які "захищають федеральну власність і забезпечують виконання федеральних імміграційних законів та верховенство права".

За словами Трампа, "ми ніколи не дозволимо натовпам захопити наші вулиці, підпалити наші міста чи знищити Америку".

"Національна гвардія вже на місці й покликана відновити закон і порядок та покласти край хаосу, смертям і руйнуванню! Ми - нація закону, і ми переможемо. Дякую за увагу до цього питання!", - зазначив президент.

Трамп назвав ситуацію в місті Портленд "нескінченною катастрофою" і додав, що багато людей зазнали серйозних поранень і навіть загинули.

"Там усе керується, як у країні третього світу. Ми втручаємося лише тому, що, як американські патріоти, у нас немає вибору. Закон і порядок мусить переважати у наших містах і скрізь!", - додав президент.