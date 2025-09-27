Трамп просить Верховний суд скасувати автоматичне громадянство для дітей іммігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить Верховний суд переглянути конституційність указу про скасування автоматичного надання громадянства за правом народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У своїй апеляції адміністрація зазначає, що чинна практика надання громадянства за правом народження ставить під загрозу безпеку кордонів США.

Генеральний соліситор Джон Сауер зазначив, що рішення суду нижчої інстанції скасувало ключову важливу політику президента і його команди та підірвало безпеку американських кордонів.

Він наголосив, що суди "без правових підстав надають американське громадянство сотням тисяч осіб, які не мають на це права".

Адміністрація наполягає, що історичне рішення Верховного суду в справі "США проти Вонг Кім Арка" 1898 року, яке закріпило право на громадянство для народжених у США, було некоректно інтерпретоване.

На їхню думку, це рішення стосувалося лише дітей іммігрантів, які мали "постійне місце проживання" в країні.

Суперечливість Конституції

Підписаний у січні указ президента Трампа під назвою "Захист значення і цінності американського громадянства", забороняє надавати громадянство дітям, чиї батьки на момент народження перебували у США незаконно або на основі тимчасових віз.

Натомість ця політика була швидко оскаржена в судах. У липні федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско підтвердив загальнонаціональне блокування указу. Окрім того, суддя в Нью-Гемпширі прийняв аналогічне рішення в рамках колективного позову, поданого Американською спілкою громадянських свобод (ACLU).

Адвокат ACLU Коді Вофсі зазначив, що "цей указ незаконний, і жодні дії адміністрації не змінять цього факту".

За його словами, організація продовжить боротьбу, щоб "жодна дитина не була позбавлена громадянства через цей жорстокий і безглуздий указ".

Туманне майбутнє

Раніше 9-й Окружний апеляційний суд у своєму рішенні констатував, що указ Трампа прямо суперечить положенню Конституції про громадянство, прецеденту у справі Вонг Кім Арка, а також десятиліттям усталеної практики виконавчої влади.

"Запропоноване в указі тлумачення... є неконституційним. Ми повністю з цим погоджуємося", - написав від імені більшості суддя Рональд Гулд.

Водночас, наразі невідомо, чи виявлять бажання хоча б чотири з дев'яти суддів Верховного суду розглянути цю справу по суті, як того вимагає процедура.