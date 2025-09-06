"Люблю запах депортацій вранці": Трамп зробив гучну заяву щодо Чикаго

Американський президент Дональд Трамп анонсував проведення військової операції в Чикаго, метою якої є масові депортації нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента.

Трамп опублікував пост про "запах депортацій вранці" та натякнув на Чикаго. "Я люблю запах депортацій вранці...". Чикаго дізнається, чому це називається Міністерством війни", - написав він, згадавши вчорашнє перейменування міноборони. Президент Трамп також додав згенеровану картинку свого зображення на тлі, ймовірно, Чикаго. На картинці додано напис "Chipocalypse Now", що, ймовірно, може бути відсилкою до кінострічки "Апокаліпсис сьогодні". До того ж фраза "Я люблю запах депортацій вранці..." може бути відсилкою до одного з героїв кінострічки, а саме підполковника Кілгора та його культове висловлювання: "Люблю запах напалму вранці".