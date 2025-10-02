Трамп заявил о хаосе в Портленде и обещает восстановить закон и порядок

Федеральные правоохранители не смогли обеспечить соблюдение законов в Орегоне, поэтому ситуация в городе превращается в беззаконный хаос.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что сторонники леворадикального общественного движения Antifa и радикальные левые анархисты, жестоко атакуют федеральных правоохранителей, которые "защищают федеральную собственность и обеспечивают выполнение федеральных иммиграционных законов и верховенство права".

По словам Трампа, "мы никогда не позволим толпам захватить наши улицы, поджечь наши города либо уничтожить Америку".

"Национальная гвардия уже на месте и призвана восстановить закон и порядок, и положить конец хаосу, смертям и разрушению! Мы - нация закона, и мы победим. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - отметил президент.

Трамп назвал ситуацию в городе Портленд "бесконечной катастрофой" и добавил, что многие люди получили серьезные ранения и даже погибли.

"Там все управляется, как в стране третьего мира. Мы вмешиваемся только потому, что, как американские патриоты, у нас нет выбора. Закон и порядок должен преобладать в наших городах и везде!", - добавил президент.