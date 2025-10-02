ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп заявил о хаосе в Портленде и обещает восстановить закон и порядок

Соединенные Штаты, Четверг 02 октября 2025 04:30
UA EN RU
Трамп заявил о хаосе в Портленде и обещает восстановить закон и порядок Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Федеральные правоохранители не смогли обеспечить соблюдение законов в Орегоне, поэтому ситуация в городе превращается в беззаконный хаос.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что сторонники леворадикального общественного движения Antifa и радикальные левые анархисты, жестоко атакуют федеральных правоохранителей, которые "защищают федеральную собственность и обеспечивают выполнение федеральных иммиграционных законов и верховенство права".

По словам Трампа, "мы никогда не позволим толпам захватить наши улицы, поджечь наши города либо уничтожить Америку".

"Национальная гвардия уже на месте и призвана восстановить закон и порядок, и положить конец хаосу, смертям и разрушению! Мы - нация закона, и мы победим. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - отметил президент.

Трамп назвал ситуацию в городе Портленд "бесконечной катастрофой" и добавил, что многие люди получили серьезные ранения и даже погибли.

"Там все управляется, как в стране третьего мира. Мы вмешиваемся только потому, что, как американские патриоты, у нас нет выбора. Закон и порядок должен преобладать в наших городах и везде!", - добавил президент.

"Антитеррористическая операция" в Портленде

В городе Портленд, штат Орегон, происходят массовые протесты из-за чрезмерного применения силы службой Иммиграционной и таможенной полицией (ICE).

Акции возникли из-за чрезмерно жесткой позиции администрации Трампа в отношении иммигрантов.

27 сентября президент США Дональд Трамп распорядился ввести в Портленд ввойска для борьбы с "внутренними террористами". Он также разрешил использовать все силы в случае необходимости там, где это нужно.

Трамп обвиняет радикальные левые движения, в частности "Антифа" (Antifa), в политическом насилии в стране.

Ранее президент обратился в Верховный суд с просьбой отменить автоматическое предоставление гражданства США для рожденных в стране детей иммигрантов.

Кроме того, глава государства намекнул, что планирует ужесточить антииммигрантскую политику в Чикаго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Орегон
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня