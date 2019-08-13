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Трамп заявил, что у США есть технологии современнее российских ракет

Новости » Политика    13.08.2019 - 02:21
Трамп заявил, что у США есть технологии современнее российских ракет
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США отреагировал на взрыв под Архангельском, где могли тестировать крылатые ракеты с ядерным зарядом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал взрыв в России под Архангельском, который мог стать испытанием новой крылатой ракеты с ядерным зарядом Skyfall. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Twitter.

По его словам, Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном испытании и взрыве в России.

"У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Российский взрыв Skyfall заставил людей беспокоиться о загразнении воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Это нехорошо", - подчеркнул американский президент.

Трамп заявил, что у США есть технологии современнее российских ракет

Напомним, американская разведка связывает взрыв в России под Архангельском с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Эту ракету НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall. 

Это крылатая ракета, анимационный ролик о которой продемонстрировал российский президент Владимир Путин в 2018 году. Предполагается, что она может достичь любого уголка Земли, потому что частично приводится в действие небольшим ядерным реактором, устраняя обычные ограничения по дальности обычных ракет на топливе.

Недавно глава "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что пятеро сотрудников саровского ядерного центра погибли в Архангельской области при испытании "нового специзделия".

США связывают взрыв под Архангельском с испытаниями крылатой ракеты Skyfall "Росатом" признал испытания "нового специзделия" перед взрывом под Архангельском
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиРосатомДональд Трамп
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