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США связывают взрыв под Архангельском с испытаниями крылатой ракеты Skyfall

Новости » Общество    12.08.2019 - 23:39
США связывают взрыв под Архангельском с испытаниями крылатой ракеты Skyfall
Фото: демонстрация Путиным видеоролика ракеты в 2018 году (Getty Images)

Анимационный видеоролик с этой ракетой уже демонстрировал в 2018 президент РФ Путин

Представители американской разведки связывают взрыв в России под Архангельском с испытанием прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The New Youk Times.

Эту ракету НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall. Это крылатая ракета, анимационный ролик о которой продемонстрировал российский президент Владимир Путин в 2018 году. Предполагается, что она может достичь любого уголка Земли, потому что частично приводится в действие небольшим ядерным реактором, устраняя обычные ограничения по дальности обычных ракет на топливе.

По замыслу разработчиков, Skyfall является частью нового класса оружия, предназначенного для обхода противоракетной обороны США.

В нескольких недавних докладах Пентагона и других правительств, перспектива российских крылатых ракет с ядерным двигателем часто упоминалась как потенциальная новая угроза. Они запускаются в воздух и способны проложить непредсказуемый путь на относительно малых высотах.

"Это делает их практически невозможными для существующих американских противоракетных систем на Аляске и в Калифорнии, которые предназначены для перехвата межконтинентальных боеголовок баллистических ракет в космосе, проходя в значительной степени предсказуемый путь", - пишет NYT.

Аналитики в Вашингтоне и Европе считают, что взрыв может дать представление о технологических слабостях новой российской программы вооружений.

Авария в четверг произошла у берега ракетного полигона "Ненокса", и за ней последовало то, о чем местные чиновники первоначально сообщили как о всплеске радиации в атмосфере.

Напомним, недавно глава "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что пятеро сотрудников саровского ядерного центра погибли в Архангельской области при испытании "нового специзделия".

Ранее сообщалось, что 8 августа под Архангельском взорвался реактивный двигатель ракеты. В Минобороны РФ заявляли, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

 

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