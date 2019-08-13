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Трамп заявив, що у США є технології сучасніші від російських ракет

Новини » Політика    13.08.2019 - 02:21
Трамп заявив, що у США є технології сучасніші від російських ракет
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США відреагував на вибух під Архангельськом, де могли тестувати крилаті ракети з ядерним зарядом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував вибух у Росії під Архангельськом, який міг стати випробуванням нової крилатої ракети з ядерним зарядом Skyfall. Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Twitter.

За його словами, Сполучені Штати багато чому вчаться на невдалому ракетний випробуванні та вибуху в Росії.

"У нас є схожі, хоча і більш просунуті технології. Російський вибух Skyfall змусив людей турбуватися про загразнении повітря навколо об'єкта і далеко за його межами. Це недобре", - підкреслив американський президент.

Трамп заявив, що у США є технології сучасніші від російських ракетТрамп заявив, що у США є технології сучасніші від російських ракет

Нагадаємо, американська розвідка пов'язує вибух у Росії під Архангельськом випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник". Цю ракету НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

Це крилата ракета, анімаційний ролик про яку продемонстрував російський президент Володимир Путін у 2018 році. Передбачається, що вона може досягти будь-якого куточка Землі, тому що частково приводиться в дію невеликим ядерним реактором, усуваючи звичні обмеження по дальності звичайних ракет на паливі.

Нещодавно глава "Росатому" Олексій Лихачов підтвердив, що п'ятеро співробітників саровського ядерного центру загинули в Архангельській області при випробуванні "нового спецвиробу".

США пов'язують вибух під Архангельськом випробування крилатої ракети Skyfall "Росатом" визнав випробування "нового спецвиробу" перед вибухом під Архангельськом
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиРосатомДональд Трамп
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