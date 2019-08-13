Трамп заявив, що у США є технології сучасніші від російських ракет

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США відреагував на вибух під Архангельськом, де могли тестувати крилаті ракети з ядерним зарядом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував вибух у Росії під Архангельськом, який міг стати випробуванням нової крилатої ракети з ядерним зарядом Skyfall. Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Twitter.

За його словами, Сполучені Штати багато чому вчаться на невдалому ракетний випробуванні та вибуху в Росії.

"У нас є схожі, хоча і більш просунуті технології. Російський вибух Skyfall змусив людей турбуватися про загразнении повітря навколо об'єкта і далеко за його межами. Це недобре", - підкреслив американський президент.

Нагадаємо, американська розвідка пов'язує вибух у Росії під Архангельськом випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник". Цю ракету НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

Це крилата ракета, анімаційний ролик про яку продемонстрував російський президент Володимир Путін у 2018 році. Передбачається, що вона може досягти будь-якого куточка Землі, тому що частково приводиться в дію невеликим ядерним реактором, усуваючи звичні обмеження по дальності звичайних ракет на паливі.

Нещодавно глава "Росатому" Олексій Лихачов підтвердив, що п'ятеро співробітників саровського ядерного центру загинули в Архангельській області при випробуванні "нового спецвиробу".