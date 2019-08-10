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В "Росатоме" объяснили взрыв на полигоне

Новости » Общество    10.08.2019 - 17:19
В "Росатоме" объяснили взрыв на полигоне
Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)

В корпорации заявили, что взрыв произошел из-за стечения факторов

В корпорации "Росатом" заявили, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что к взрыву и радиационному выбросу привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

ЧП произошло во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. В "Росатоме" заявили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв и радиационный выброс на севере России, при котором погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны, могли произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, о которых президент РФ Владимир Путин заявлял в прошлом году. 

Как сообщается, в Минобороны России заявляли, что 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя. Вместе с тем, по мнению американских экспертов по ядерному оружию, взрыв жидкого ракетного топлива не приведет к выбросу радиации. По их мнению, взрыв и выброс радиации произошел в результате аварии во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

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