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"Росатом" признал испытания "нового специзделия" перед взрывом под Архангельском

Новости » В мире    12.08.2019 - 16:28
"Росатом" признал испытания "нового специзделия" перед взрывом под Архангельском
Фото: глава Росатома Алексей Лихачев

При взрыве погибли пятеро ядерщиков

Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области при испытании "нового специзделия". Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, передает пресс-служба госкорпорации.

Лихачев заявил, что погибшие сотрудники "Росатома" остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои.

"Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 августа под Архангельском взорвался реактивный двигатель ракеты. В Минобороны РФ заявляли, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Однако, как сообщило агентство Reuters, взрыв и радиационный выброс на севере России, при котором погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны, могли произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, о которых президент РФ Владимир Путин заявлял в прошлом году. 

Кроме того, высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа на условиях анонимности сообщил, что США продолжают следить за событиями на крайнем севере России.

"Заверения Москвы в том, что "все нормально", кажутся нам пустыми...Это напоминает нам о серии инцидентов, произошедших еще в Чернобыле", - отметил он.

 

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