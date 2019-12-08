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Трамп заявил об "очень хороших" отношениях с КНДР

Новости » Политика     08.12.2019 - 02:09
Трамп заявил об "очень хороших" отношениях с КНДР
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Однако, по его словам, остается определенная неприязнь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал заявления посла Северной Кореи в ООН Кима Сонга относительно отказа обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, Трампа заявил, что был бы "удивлен" недружественными действиями Пхеньяна.

"Я был бы удивлен, если бы Северная Корея повела себя враждебно... Он (лидер КНДР Ким Чен Ын, - ред.) знает, что у меня скоро выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это, но посмотрим... Думаю, он хотел бы, чтобы кое-что произошло. Отношения очень хорошие, но есть определенная неприязнь, безусловно", - сказал он.

Ранее представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявил, что вопрос денуклеаризации уже не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.

РБК-Украина писало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в среду, что вскоре соберет лидеров правящей партии, что может сигнализировать о подготовке к более конфронтационной позиции с международным обществом.

Ранее в Северной Корее (КНДР) выразили недовольство заявлением президента США Дональда Трампа в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына, а также заявили о готовности к ответным действиям относительно возможного применение силы со стороны Америки.

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