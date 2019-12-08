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Посол Северной Кореи: денуклеаризация не обсуждается с США

Новости » Политика     08.12.2019 - 00:52
Посол Северной Кореи: денуклеаризация не обсуждается с США
Фото: Ким Чен Ын (kcna.kp)

В длительных переговорах с Вашингтоном уже нет необходимости

Представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявил, что вопрос денуклеаризации уже не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что в длительных переговорах с Вашингтоном уже нет необходимости.

По словам Сона, "длительный и обстоятельный диалог", который Вашингтон стремится наладить с Пхеньяном, был "способом выиграть время" штатами для достижения своих внутриполитических целей.

Ранее в Северной Корее (КНДР) выразили недовольство заявлением президента США Дональда Трампа в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына, а также заявили о готовности к ответным действиям относительно возможного применения силы со стороны Америки.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп надеется, что Северная Корея (КНДР) проведет денуклеаризации (ядерное разоружение - ред.).

Напомним, "РБК-Украина" писало, что на прошлой неделе, 28 ноября, КНДР произвела запуск ракет в сторону Японии. Был осуществлен запуск двух баллистических ракет, ни одна из которых не достигла японской экономической зоны. В Японии назвали запуск ракет Северной Кореей международной угрозой. Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией и тесно консультируются с Южной Кореей и Японией.

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